Légère hausse des audiences à RFJ

RFJ a connu une hausse de ses audiences sur une année. De 38’700 auditrices et auditeurs au premier semestre 2024, la chaîne en a atteint 40’700 au premier semestre 2025, soit une augmentation de 5%. La durée d’écoute a progressé pour s’établir à 66 minutes selon les chiffres communiqués ce jeudi par Mediapulse, fondation chargée de collecter les données d’audience des programmes de radio.

Cette tendance à la hausse des audiences se retrouve dans toutes les radios régionales francophones (+13,4%). Au niveau de l’Arc jurassien, RJB réunit 42’600 auditeurs (+25%) et RTN en compte désormais 64'900 (+10%). La radio GRRIF tire également son épingle du jeu. Elle renforce ses audiences de près de 45% en comparaison annuelle pour atteindre 24'500 auditeurs.

Ces chiffres extrêmement positifs tranchent avec l’évolution des audiences de la SSR. L’abandon de la FM en début d’année a provoqué une hémorragie sur les chaînes du service public. La Première voit ses audiences chuter de 19%. La perte est encore plus marquée à Couleur 3 (-42%) et à Espace 2 (-46%). Un déplacement des auditeurs de la SSR vers les chaînes diffusant encore en FM pourrait expliquer ces tendances totalement inverses.

Arrêt de la FM : rien ne sert de courir

Dans un communiqué, les Radios régionales romandes (RRR) s’appuient sur ces chiffres pour demander le maintien de la FM au-delà de 2026. « Il n’est pas possible de fermer les yeux sur la chute d’audience de la RTS. La survie de plusieurs radios régionales dépend directement de la poursuite de la diffusion de la FM durant quelques années », notent-elles. Et de noter que la SSR, dont l’essentiel du financement est assuré par la redevance, peut se permettre une chute de l’auditoire sans conséquences sur ses revenus. « Pour les RRR, une baisse d’une telle dimension aurait des conséquences catastrophiques, en particulier sur la publicité qui dépend du nombre d’auditeurs. »

Sans s’opposer à l’arrêt de la FM au profit du DAB+, les RRR demandent donc la poursuite de la double diffusion pour quelques années supplémentaires. Une décision qui préservera les intérêts de chaque média et qui ne coûtera rien, ni aux contribuables ni à la Confédération.

Des audiences globalement solides

De manière générale, le média radio a conservé un impact fort en Suisse au premier semestre de l’année 2025. Les stations suisses et étrangères ont touché près de 7 millions d’autrices et auditeurs par semaine, et 5,2 millions par jour toujours selon Mediapulse. En comparaison annuelle, la pénétration quotidienne a diminué de deux points. La durée d’écoute par auditrice et auditeur, elle, a légèrement reculé pour s’établir à 108 minutes (-3). /comm-oza