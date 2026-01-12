Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

RTN, RFJ et RJB regroupent quotidiennement 133'000 auditeurs, soit une progression de l’ordre ...
Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

RTN, RFJ et RJB regroupent quotidiennement 133'000 auditeurs, soit une progression de l’ordre de 10% en comparaison annuelle. GRRIF voit aussi ses audiences progresser.

La radio reste un média apprécié des Helvètes.

L’audience radio reste solide malgré la désactivation partielle de la bande FM. C’est ce que montre ce lundi la fondation Médiapulse, qui compile les statistiques d’audience radio en Suisse. Au second semestre 2025, la radio a atteint hebdomadairement 93 % de la population à partir de 15 ans au plan national. Cela représente, en chiffres absolus, près de 7 millions de personnes. L’audience radio pendant ce deuxième semestre suivant la désactivation de la FM sur les chaînes de la SSR est donc restée solide. Les auditeurs se sont notamment tournés vers les radios régionales privées.

Dans l’Arc jurassien, RTN (58’000), RFJ (40’000) et RJB (35’000) regroupent quotidiennement 133'000 auditeurs en moyenne du lundi au vendredi. C’est une progression globale de l’ordre de 10% en comparaison des audiences des radios du groupe BNJ au second semestre 2024. GRRIF voit aussi son audience progresser à 25'000 auditeurs, soit 7'000 de plus en comparaison annuelle. /comm-aju


