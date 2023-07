Lieu abandonné cherche nouvelle vie (4/5)

Le canton du Jura compte plusieurs lieux délaissés, à la recherche d’une nouvelle vie. C’est le sujet de notre série de reportages de la semaine : nous découvrons des bâtiments au patrimoine historique et culturel fort, qui cherchent à se réinventer et font l’objet de mesures de conservation. Ce jeudi, direction Delémont, où nous explorons un ancien dancing.





La sortie du dimanche

Le restaurant du Mexique, anciennement café du Vorbourg, voit le jour durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Sur le même terrain, une sorte de grange est érigée, pour devenir une salle de danse. Ainsi, dès les années 1860, les Delémontains se retrouvaient pour échanger quelques pas de danse, profiter de la musique et rencontrer -qui sait- son âme sœur. Dans les années 50, les dancings sont populaires dans la région : « On n’avait pas grand-chose d’autre à faire, pour se divertir ! Alors on venait danser la valse ou le tango », raconte Myriam Rais. Robes du dimanche pour les filles, cravates pour les garçons ; on se faisait chic. « Et si on refusait de danser avec un gars, on faisait tapisserie tout le reste de la soirée ! », se souvient Myriam Rais.