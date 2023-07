Les animaux insolites du Jura (1/5)

Au détour d'une balade, en les voyant dans leurs pâturages, vous vous demandez peut-être comment ils ont atterri dans notre région. RFJ vous emmène cette semaine à la découverte d'animaux insolites dans le Jura, parfois venus d'autres continents et qui ne font clairement pas partie de la faune de notre pays ! Ce lundi, on vous emmène à « La petite ferme aux dromadaires » à Essertfallon dans le Clos-du-Doubs.





Stève Lauber y élève avec son épouse quatre dromadaires : Samantha la maman et la cheffe, Star et Sharina les adolescents et le petit Siracus né sur le sol jurassien le 28 avril dernier. Ce projet, c’est la concrétisation d’un vieux rêve né dans l’esprit de Stève Lauber il y a près de 30 ans lors d’un voyage en Australie. « On a fait un trekking de 500km dans le désert à la recherche de sources d’eau avec six dromadaires. On mangeait des iguanes pour se nourrir, le mien m’a sauvé la vie plusieurs fois. Quand on est revenu à la Camel Farm, j’ai dit à mon cousin : un jour j’aurai des dromadaires, et mon premier s’appellera Siracus », raconte Stève Lauber. Il nous a accueillis dans sa ferme pour nous présenter son petit troupeau et nous raconter son histoire.