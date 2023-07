Les animaux insolites du Jura (2/5)

Au détour d'une balade, en les voyant dans leurs pâturages, vous vous demandez peut-être comment ils ont atterri dans notre région. RFJ vous emmène cette semaine à la découverte d'animaux insolites dans le Jura, parfois venus d'autres continents et qui ne font clairement pas partie de la faune de notre pays ! Ce mardi, on vous emmène au Pays basque à la déouverte du bétail pas tout à fait indigène de la Ferme de Mont-Lucelle.





Tatoué sur son épaule, les rayures et la crosse du drapeau jurassien s’imbriquent dans les formes de la croix basque. Dans ses pâtures jurassiennes paissent des cochons basques et autres Pottok également typiques de cette région pyrénéenne. Chez Joan Studer, éleveur à la Ferme de Mont-Lucelle à la frontière franco-suisse, son amour de la terre renvoie à celui de ses origines et au souvenir de ce jambon de Bayonne qui l’attendait chez sa grand-mère lorsqu’il se rendait en vacances dans le Pays Basque de sa maman. « C’est ma petite madeleine de Proust à moi. Quand on a repris la ferme avec mon épouse, Basque également, assez vite on a eu envie de faire du jambon cru », raconte Joan. Des « culs noirs du Pays Basque », cochons de couleur « noir-rose-noir » typiques, ont donc été importés pour produire désormais un jambon de Bayonne 100% bio et « made in Jura ».