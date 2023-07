Les animaux insolites du Jura (3/5)

Reconnaissable à sa crête d’écailles sur le dos, l’esturgeon adopte une nage élégante, presque fascinante, « proche de celle du requin ». « Mais il est inoffensif et paisible, on peut le caresser facilement quand il nage sur le bord du bassin », sourit Romain Frossard qui possède une trentaine d’autres spécimens dans un étang en France voisine. Les esturgeons sont surtout célèbres pour leurs œufs qui sont la base du caviar, aliment gastronomique de luxe par excellence. Romain Frossard a justement rêvé pendant un temps faire le premier caviar jurassien. Si le projet n’est pas totalement abandonné, il n’en fait pas un but ultime tant le processus est long et complexe.