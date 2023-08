Faut voir avec le maire : Courtételle

L’école, un dossier épineux et urgent

Actuellement, le projet de complexe scolaire est discuté avec les utilisateurs et il n’est pas exclu que « des compromis » doivent être trouvés pour limiter les coûts. En effet, en 2020, un premier projet avait été refusé dans les urnes. Il avait notamment été contesté par un comité qui évoquait « un projet excessif et déraisonnable ». Face à l’opposition, les autorités de Courtételle ont repris le dossier : « On se concentre sur l’essentiel », indique Sébastien Koller, bien conscient que la maîtrise des coûts sera primordiale dans ce projet aujourd’hui estimé à 14 millions de francs. Les citoyens devraient se prononcer au mois de novembre. /mle





« L’objectif de législature »