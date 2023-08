Sorti(e) de boîte : Abalance

Le jeu comme une manière d’appréhender notre époque. Fondée à Neuchâtel en 2019, Abalance est une jeune pousse spécialisée dans le gaming. Elle compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. Inspirée depuis des années par l’intelligence artificielle, elle multiplie les approches pour appliquer les mécaniques du jeu à différentes situations. Dans le passé, ça a pris la forme d’un jeu de stratégie en ligne, Went.AI. Mais la société touche également aux domaines artistiques ou thérapeutiques.

Tout a commencé par une rencontre et une histoire d’amitié entre les deux fondateurs, Lucien Jeanprêtre, fondateur et directeur artistique, et Valentin Schneeberger, responsable informatique. Ils ont lancé leur startup à cheval entre Neuchâtel et San Francisco. Et comme l’explique Bertil Suter, cofondateur, responsable des levées de fonds et des relations publiques, d’autres talents se sont joints à l’aventure, afin de décliner cette impulsion sous différentes formes.