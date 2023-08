Faut voir avec le maire : Coeuve

Coeuve, village uni et ambitieux. C’est ainsi que le maire Pierre-André Henzelin a qualifié sa commune ce mardi dans la chronique Faut voir avec le maire. Cet agriculteur, père de cinq enfants, a confirmé que son village était reconnu pour sa dynamique et pour son esprit villageois. Selon lui, « de nombreux jeunes de Coeuve y reviennent après leurs études pour s’y installer », ce qui le réjouit tout particulièrement. Il l’explique notamment par des sociétés fortes qui mobilisent et unissent les habitants.