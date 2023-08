Une nomination à la Clinique Le Noirmont fait polémique

C’est une nomination à la Clinique Le Noirmont qui fait jaser. L’institution a engagé en tant que médecin ajointe la psychiatre française Martine Wonner, figure connue pour des propos plus que controversés lors de la crise du Covid. L’information a été dévoilée mercredi sur le site Internet du « Blick ». Deux députés jurassiens, le socialiste Patrick Cerf et le PCSI Quentin Haas, ont déposé ce mercredi matin des questions écrites sur la nomination de Martine Wonner à la Clinique du Noirmont. Il faut dire que les prises de position de la psychiatre ont défrayé la chronique en France pendant la pandémie de coronavirus. Une précision, en préambule, sur le parcours de Martine Wonner. La psychiatre est une ancienne députée du Bas-Rhin à l’Assemblée nationale française. Elle avait été élue en 2017 sous la bannière du parti du président Emmanuel Macron, « La République en marche », avant d’être exclue du groupe parlementaire en 2020.







Des propos qui mêlent vaccin contre le Covid, fausses couches, cancers, maladie de Creutzfeldt-Jakob et… sida

C’est pendant la pandémie de Covid-19 que Martine Wonner s’est illustrée. Elle a notamment affirmé que le vaccin contre le coronavirus causerait « des conséquences délétères » et serait susceptible de provoquer « des fausses couches », « de multiples cancers », « la maladie de Creutzfeldt-Jakob » et même de transmettre « le sida ». Martine Wonner avait également fait la promotion de traitements alternatifs contre le coronavirus comme l’ivermectine ou encore l’hydroxychloroquine chère au professeur Didier Raoult. Elle avait aussi appelé des manifestants contre le pass sanitaire à « faire le siège des parlementaires et à envahir leurs permanences ». Ses diverses déclarations lui ont valu, en novembre dernier, d’être suspendue de pratiquer pendant un an des activités médicales par l’Ordre des médecins du Grand-Est. Martine Wonner avait annoncé faire appel, ce qui comprend un effet suspensif. Elle s’est ensuite consacrée au mouvement politique qu’elle a créé, « Ensemble pour les libertés ».