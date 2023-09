Le musée suisse des fruits et de la distillation veut viser plus large

Cela fait 5 ans que le Jura est devenu la place forte de l’histoire de la distillation en Suisse. Ô Vergers d’Ajoie, qui abrite le musée suisse des fruits et de la distillation, va souffler ces cinq bougies ce week-end. Le site agrotouristique né en 2018 a été perturbé dès ses premières années par la pandémie de Covid. Ce patrimoine suscite néanmoins de l’intérêt et a trouvé son public selon l’exploitant et propriétaire d’Ô Vergers d’Ajoie. « C’est quand même l’élément culturel du site qui nous permet d’attirer une clientèle au-delà de nos frontières. Quand un car de Tessinois débarque, c’est pour le musée, pas pour le magasin. Mais je ne cache pas que nous avions des ambitions de fréquentation un tout petit peu plus élevées, mais on a vécu les deux années de Covid qui n’ont pas été faciles avec la fermeture des musées qui n’ont toujours pas retrouvé à l’heure actuelle leurs chiffres d’avant pandémie », souffle Alain Perret.