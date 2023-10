Le fOrum culture tient ses quatre nouveaux lauréats

Deux lauréats jurassiens

Deux des quatre projets sont des produits jurassiens. Le premier est l’œuvre du collectif « Faune de Flèches ». Il s’agit d’une pièce de théâtre intitulée « J’ai faim d’amour mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pâtes » et est teintée d’une forte composante musicale. La seconde pièce jurassienne retenue est celle du Delémontain Stéphane Thies qui revisite la comédie de Molière avec son théâtre intitulé « Les précieuses ridicules ». Les deux autres projets, une pièce de théâtre et une pièce de danse, sont biennois. /comm-the