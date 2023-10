Faut voir avec le maire : Basse-Allaine

Des places de jeux flambants neuves



De plus en plus d’enfants vivent à Basse-Allaine, selon Thierry Crétin. Le maire s’en réjouit et veut offrir un cadre de vie agréable aux familles. L’assemblée communale se prononcera d’ailleurs jeudi sur un crédit de 242'000 francs pour la rénovation des places de jeux dans les trois villages de la commune, Montignez, Buix et Courtemaîche. Il est prévu que ces sites accueillent de nouvelles installations et proposent des formes de découverte et des éléments de biodiversité. Ce projet a été porté par les autorités, bien sûr, mais les parents ont aussi participé à des groupes de travail pour apporter leur pierre à l’édifice, une participation citoyenne saluée par le maire Thierry Crétin. /mle