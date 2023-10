Faut voir avec le maire : Montfaucon

Pas toujours facile de travailler en tant que maire dans un climat tendu. Le maire de Montfaucon Xavier Schaffter en connaît quelque chose. Son village est miné par des bisbilles entre citoyens qui date de quelques années. S’il a accepté la fonction de maire, c’est « pour relever un défi ». Et ce père de famille d’une quarantaine d’années est servi : « C’est vrai que ce n’est pas toujours facile », reconnaît-il, soulignant qu’un petit groupe de personnes « donne énormément d’énergie pour saper les projets » portés par le Conseil communal. Xavier Schaffter demeure toutefois positif, car « la majorité des citoyens nous fait de plus en plus confiance », selon le maire de la commune taignonne.