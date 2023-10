L’UDC Jura fait son retour à Berne

L’UDC Jura aura bel et bien son siège aux Chambres fédérales. Après une très longue attente, les résultats des élections fédérales sont enfin tombés dans le Jura. Le peuple jurassien a décidé d’élire le sortant socialiste Pierre-Alain Fridez et l’UDC Thomas Stettler pour le représenter au Conseil national. L’UDC est le grand gagnant de cette élection, puisqu’il récupère le siège qu’il avait perdu en 2011. Il fait ainsi son retour à Berne sous la bannière jurassienne, douze ans après avoir été éjecté. L’élection du sortant du PSJ Pierre-Alain Fridez n’a elle été qu’une formalité. Avec 6’665 suffrages, il a dominé la campagne et partira pour un quatrième mandat à Berne. Thomas Stettler a lui récolté 4’380 voies, terminant au quatrième rang en termes de suffrages individuels. Il profite de l’alliance conclue avec le PLR pour s’emparer du deuxième siège au détriment du Centre. Mené par Gauthier Corbat et ses 5’415 suffrages, le Centre est le grand perdant de cette élection au Conseil national, lui qui y siégeait depuis 2011.

Au moment d’apprendre son élection c’est l’émotion qui a envahi Thomas Stettler « J’en peux plus. Vous savez quand on fait de la politique c’est le rêve absolu. Je suis super content, tout le monde a bossé c’était fantastique. Merci aussi aux électeurs du PLR parce que c’est eux qui m’ont aidé. »

Thomas Stettler se dit prêt à collaborer avec le socialiste Pierre-Alain Fridez sous la coupole. « Je serai Jurassien d’abord. Pour les politiques de partis c’est autre chose. Mais on sera ensemble pour défendre la population jurassienne. »