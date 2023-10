Faut voir avec le maire : Val Terbi

Un enseignant « passionné » par son métier et les mathématiques. C’est ainsi que se définit Claude-Alain Chapatte, maire de Val Terbi depuis 2 ans et auparavant membre du Conseil communal durant 13 ans. L’enseignant à l’Ecole secondaire du Val Terbi a été élu deux fois tacitement et estime être un maire-équilibriste : « On est représentant de sa commune et les intérêts des citoyens sont très différents. Dans une commune fusionnée, il faut faire attention de conserver les équilibres », explique-t-il.