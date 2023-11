Faut voir avec le maire : Damphreux-Lugnez

C’est le maire d’une nouvelle commune jurassienne qui était l’invité de La Matinale ce mardi. Damphreux-Lugnez existe depuis le 1er janvier et la fusion des deux villages ajoulots et à sa tête, l'élu du Centre Michel Henry, agriculteur, est fort d’une longue expérience de politique communale. Il est en effet passé par le Conseil communal de Damphreux, la mairie du village et enfin la mairie de la commune fusionnée. Ce « suiveur du HC Ajoie depuis 40 ans » estime que « l’ambiance est excellente à la mairie » qui bénéficie largement de la fusion : « On a pu centraliser l’administration, limiter le conseil communal à 5 personnes à la place de 10 », explique-t-il.