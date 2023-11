Un défi gargantuesque digne de la St-Martin

Une expérience enrichissante

Ce sont plusieurs visions qui s’entremêlent dans ce projet. Celle du réalisateur jurassien Olivier Kuenzi, qui chapeaute l’équipe, celle de deux adolescents de la région et celle de deux jeunes adultes migrants. Alisa Yelahina et Jamshid Sultani ont tous deux 28 ans. Ils sont dans le Jura depuis un peu plus d’un an et demi. L’Ukrainienne habite Miécourt. L’Afghan est à Porrentruy. Ils connaissaient peu la St-Martin avant de participer au projet et trouvent cette tradition « très intéressante ». Les deux adolescents, Aymeric Thaler et Théodore Kuenzi, ont travaillé avec eux. Hormis la langue, Théodore ne remarque pas de différence : « en fait, on se rend compte qu’on aime vraiment les mêmes choses ». « C’est une expérience assez incroyable », explique Sylvie André, présidente de l’association.

Le Dokidoc sera projeté samedi matin de 9h à 12h à l’Espace Renfer à Porrentruy, en fin de journée à 17h30 à Belfort (en collaboration avec le Mois du doc Territoire de Belfort), dimanche prochain à 13h à Cinémont, ainsi que lors de l’exposition « Cochon » au Musée Jurassica. /ncp