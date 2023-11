Si le porc se mange, le cochon se raconte à la St-Martin !

Le cochon est à l’honneur en cette période de St-Martin. Et l’animal a même droit à une exposition au musée Jurassica à Porrentruy. Parmi les différents thèmes développés, un volet concerne la fête de la cochonaille. Car en Ajoie, comme ailleurs dans le Jura, « évoquer le cochon dans la région sans parler de la St-Martin, c’est passé à côté d’un emblème », selon Florent Goetschi, médiateur scientifique à Jurassica. Films d’époque, photographies, recettes de famille, autant de moyen de faire découvrir ou redécouvrir la fête. « Pour les gens qui sont de passage dans la région, ça va les intéresser d’en connaître un petit peu plus sur la tradition, et puis aussi pour les gens d’ici parce que c’est un clin d’œil à notre région », relève le scientifique.