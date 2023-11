Faut voir avec le maire : St-Brais

La zone 30 km/h presque aboutie

Sur la route qui traverse St-Brais, porte d’entrée des Franches-Montagnes, la vitesse de circulation a été réduite à 30 km/h et les travaux sont à bout touchant. « Entre 4'000 et 5'000 véhicules transitent tous les jours. Les habitants sont satisfaits de cette réglementation nouvelle. Pour la sécurité, c’est appréciable », se réjouit Aline Erard. Autre dossier majeur pour la commune, la création d’un écopoint qui a vu le jour récemment. « Depuis la semaine dernière, nous avons des moloks et des conteneurs aériens pour l’écopoint de St-Brais », précise la maire. /mmi