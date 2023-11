Trois entreprises régionales bonnes élèves en termes de covoiturage

Le covoiturage au centre des priorités. Le traditionnel Challenge Covoiturage, qui met au défi des entreprises de l'Arc jurassien, a rendu son verdict ce mardi au Sentier. L’édition 2023 de ce défi, organisée du 25 au 29 septembre par le Dispositif Covoiturage Arc Jurassien, a récompensé trois entreprises de la région pour leurs efforts, précise un communiqué des organisateurs. Deux manufactures du Noirmont ont remporté des prix dans leur catégorie de taille. Il s’agit de Sycrilor Industries SA, dans la catégorie « 2 à 100 collaborateurs » et d’Orolux SA dans la catégorie « 251 à 500 collaborateurs ». La manufacture horlogère chaux-de-fonnière G&F Châtelain a quant à elle décroché le prix spécial de la plus forte progression depuis la dernière édition. En tout, cette neuvième édition a mobilisé plus de 1'300 covoitureurs représentant 60 entreprises de l’Arc jurassien. /comm-the