Faut voir avec le maire : Courtedoux

C’est une maire qui n’avait pas prévu de prendre la tête de sa commune qui était l’invitée de La Matinale ce mardi. La maire de Courtedoux Isabelle Tallat, qui vit sa première législature à la tête de la commune ajoulote, « curieuse » et qui « adore les défis » et en relève donc un nouveau après un passage au Conseil communal. « Ce n’est pas simple. On s’est retrouvé autour de la table du Conseil avec uniquement des nouveaux conseillers. Ça a été un défi que tout le monde trouve ses marques mais j’ai une équipe formidable », raconte-t-elle à propos de ses débuts. La première femme à la tête de Courtedoux, assistante en soin et santé communautaire, le vit comme « une petite fierté »





