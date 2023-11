Le prix du cacao prend l’ascenseur

Les prix du cacao prennent l’ascenseur. Plusieurs causes expliquent cette situation comme le changement climatique ou encore la crise du covid, indiquait le journal « Le Temps » dans ses colonnes récemment. Parmi les fabricants de chocolat, certains ont vu les prix de leurs produits augmenter. C’est notamment le cas chez le groupe zurichois Lindt & Sprüngli explique le quotidien où ils ont bondi en moyenne de 9,3%.

Dans la région en revanche, les entreprises qui travaillent dans le domaine du chocolat sont impactées de manières différentes. Camille Bloch, par exemple, va plutôt tabler sur un régime minceur à l’interne dans le but d’éviter la répercussion des prix sur la clientèle. « On se rend compte que les consommateurs n’ont pas plus, non plus, dans le porte-monnaie à la fin du mois », explique le responsable des achats stratégiques, René Meier. Reste qu’en une année, le prix du cacao a doublé : « il est passé de 2000 dollars la tonne à plus de 4000 dollars. Au niveau des achats de cacao, ça nous impacte directement puisqu’on achète des fèves et que l’on fait tout le processus chez nous », ajoute René Meier.