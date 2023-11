Faut voir avec le maire : Châtillon

La traversée de la commune bientôt refaite

La réfection de la route qui traverse Châtillon fait partie des dossiers prioritaires du maire. Le projet en est au stade de l’étude et passera en votation l’année prochaine. Silvio Mittempergher explique le contenu des travaux : « Tout ce qui est au sous-sol, les canalisations, et les parties de surface. On est en réflexion avec un groupe de citoyens pour voir comment améliorer le tracé, comment améliorer la sécurité ». La commune a aussi sondé ses habitants sur une potentielle extinction totale de l’éclairage publique la nuit. « A une courte majorité, les gens sont favorables à une extinction totale. On a fait un compromis pour quelques mois : éteindre complètement en semaine et le week-end quand les gens sont en sortie on laisse un éclairage minimal durant toute la nuit », précise le maire. /mmi