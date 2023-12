Faut voir avec le maire : Saulcy

Il est agriculteur et n’a jamais quitté son village de cœur : maire de Saulcy, Christophe Wermeille était l’invité de notre chronique Faut voir avec le maire ce mardi. Âgé d’une quarantaine d’années, ce père de famille vit dans le village qui se situe sur les hauteurs de la Vallée de Delémont depuis son enfance, plus précisément dans le hameau de La Racine. Il se réjouit de voir sa commune attirer de jeunes couples et familles formées d’enfants du village qui ont souhaité revenir. Même si différents services ont disparu ces dernières années (ndlr : magasin, Poste, le restaurant est actuellement fermé), les habitants de Saulcy redoublent d’inventivité pour créer une dynamique villageoise.

« Le maire se présente » et « J’aime mon village »