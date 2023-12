Sorti(e) de boîte : Delmet SA

Ses employés manipulent et fabriquent des pièces métalliques impressionnantes et de grandes dimensions. Notre chronique économique part ce jeudi à la rencontre de l’entreprise Delmet SA basée à Delémont. Ce spécialiste reconnu dans le domaine de l’usinage CNC de haute précision et de la construction métallique complexe bénéficie de plus de 35 ans d’expérience. Une jeune équipe a repris il y a quatre ans les rênes de Delmet SA à Michel Broquet. Ce dernier avait lui-même relancé en 1984 les activités de l’entreprise Paskowsky qui était spécialisée dans les presses et les cisailles pour « plier et couper de la tôle », explique l’actuel directeur général, Thierry Galvanetto.

Aujourd’hui, l’entreprise Delmet SA est sous-traitant pour l’industrie de la machine-outil. « Notre grande force est de combiner la serrurerie et un département d’usinage avec des moyens de grande dimension. On peut apporter une valeur ajoutée avec encore un département de peinture qui nous permet véritablement d’avoir une pièce finie prête à monter pour nos clients », explique Thierry Galvanetto. Ce dernier ajoute que la firme a la possibilité d’usiner des pièces allant jusqu’à dix mètres de long et dix tonnes.