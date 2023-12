Des effectifs gonflés à bloc dans l'horlogerie suisse

La barre des 65'000 collaborateurs a été dépassée en 2023, une première depuis plus de 50 ans dans l'industrie horlogère suisse. Le nombre de collaborateurs s'est élevé à 65'237 à fin septembre, soit une hausse de 4’414 postes ou de 7,3% sur un an. De nombreuses incertitudes appellent à la prudence pour 2024.

« Ce résultat s’inscrit dans la dynamique favorable du marché du luxe mais également dans l’importante demande pour les montres d’entrée de gamme, en particulier sur le premier semestre de l’année », a indiqué mardi la Convention patronale de l'industrie horlogère (CP). Après avoir priorisé l’essentiel des engagements au sein de l'outil de production en 2022, l’accent a été mis sur le renforcement du personnel administratif.

Les effectifs de cette catégorie ont progressé de 17,9% (+2680 collaborateurs). « Le personnel de production continue également de croître, de manière plus modérée et probablement freiné par un manque de main-d’œuvre qualifiée, avec 1588 nouveaux postes (+3,2%) », a précisé la CP.

Le personnel de la branche est de plus en plus qualifié. Les bénéficiaires d’une formation supérieure progressent de 9,7% et les titulaires d'un diplôme des métiers de 6,1%. Le nombre d'apprentis connaît une augmentation de 133 (+14,5%), tous métiers confondus.

Neuchâtel: toujours le plus d'emplois

L’Arc horloger concentre toujours l’essentiel des ressources du secteur, soit 60’639 travailleurs. Le podium reste partagé par Neuchâtel (17’385), Berne (13’772) et Genève (11’831).

Les cantons de Soleure (+11,6%), de Fribourg (+9,8%) et du Jura (+9%) affichent les plus grandes augmentations du secteur. Seuls le Tessin et Bâle-Campagne annoncent une diminution minime de respectivement -0,2% et -0,7%.

Malgré ces résultats, la CP estime que « la prudence est de mise pour 2024 ». Les effets conjugués de l’inflation, du contexte économique, géopolitique ainsi que la vigueur du franc suisse laissent présager une croissance ténue l’an prochain, voire une stabilisation des effectifs de la branche à un niveau. /ATS