Faut voir avec le maire : La Baroche

Il y tient à sa commune, Romain Schär ! Le maire de La Baroche était l’invité de la chronique Faut voir avec le maire ce mardi, dans La Matinale. Ce père de famille, unique maire UDC du canton du Jura, travaille dans la région bâloise et a été maire de Miécourt avant de devenir celui de La Baroche. Plutôt opposé aux fusions, Romain Schär reconnaît toutefois que l’union entre Miécourt, Asuel, Fregiécourt, Pleujouse et Charmoille permet de lancer certains projets grâce à davantage de capacités d’investissement. Il estime toutefois que l’esprit de clocher est encore bien présent et qu’il peut parfois poser problème. Le député-maire qualifie sa commune de « paradis » et se réjouit de la variété qu’elle propose, tant d’un point de vue des paysages que de celui de la fréquentation.