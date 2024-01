Faut voir avec le maire : Fahy

Son deuxième mandat sera le dernier à la tête de Fahy. Le maire de la commune ajoulote Philippe Christinaz l’assure, il ne rempilera pas. Invité de Faut voir avec le maire ce mardi dans La Matinale, le retraité de bientôt 79 ans, ancien vétérinaire, a dressé un tableau mitigé de la vie politique communale. « On fait tout pour faire revivre la commune », affirme-t-il, alors que les autorités se battent pour « amener des emplois et du monde. On aimerait retrouver des industries » car « le revenu fiscal de la commune diminue d’année en année ». Arrivé à Fahy en 2006, Philippe Christinaz n’avait pas prévu se lancer en politique.