Une édition internationale pour la Médaille d’or de la chanson

Une sélection internationale pour la Médaille d’or de la chanson. La 55ème édition du concours franc-montagnard aura lieu les 26 et 27 avril à la Halle-cantine de Saignelégier, annoncent les organisateurs ce mercredi. Parmi 140 dossiers reçus, douze ont été sélectionnés. Six participants viennent de France, cinq de Suisse et un du Canada.

« Les oreilles du comité de sélection, composé d’une dizaine de personnes, ont chauffé et les débats ont été âpres afin d’offrir au public une programmation variée et de qualité » précise l’évènement. Deux francs-montagnards, composant le groupe Venise, font partie des candidats. /comm-edr