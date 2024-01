Chiffres record en 2023 pour la BCJ

La BCJ enregistre des chiffres historiques pour son année 2023. Le résultat opérationnel de la banque a progressé de 52,6% et s’affiche à 31,2 millions de francs, selon les chiffres annoncés mardi. Le bénéfice s’est quant à lui accru de 29,5% pour atteindre 13,2 millions de francs.

En augmentation de 0,5% et à hauteur de 4,29 milliards de francs, le bilan est marqué par une croissance des avances à la clientèle de 129,8 millions de francs (+41%) et par une augmentation des engagements résultant des dépôts de la clientèle de 113,8 millions de francs (+4,7%). A l’actif, les avances de la clientèle sont également en hausse puisqu’elles affichent une hausse de 4,1%, grâce notamment à la hausse des créances hypothécaires.

En ce qui concerne le résultat net des opérations d’intérêt, celui-ci est en hausse de 12,7 millions de francs, soit de 33,5%. Cette progression s’explique par la croissance des avances à la clientèle ainsi que par des nouvelles conditions de marché attractives.

Des perspectives prévues dans la lignée

« Ces résultats annuels et l’afflux de nouveaux clients illustrent la confiance dont bénéficie la BCJ sur le marché jurassien » précise la Banque cantonale. Le dividende 2024 proposé atteint ainsi 6,75 millions de francs, soit 1,5 million de francs de plus que l’année dernière. La BCj entame ainsi l’année 2024 « dans un environnement incertain » à cause des conflits armés et du ralentissement de la conjoncture. Cependant, la banque projette des résultats dans la lignée de ceux de 2023. /comm-edr