Changement en vue pour le quartier de la gare à Porrentruy ?

C’est peut-être le début de la transformation pour le secteur gare à Porrentruy. Jeudi soir, le Conseil de ville se prononcera sur un échange de parcelles entre la Municipalité et la Poste. Les autorités bruntrutaines souhaitent acquérir la parcelle 2695, actuellement propriété du géant jaune, et qui comprend le bâtiment de la Poste ainsi que le terrain qui sert de stationnement aux véhicules postaux et aux bus. L’objectif de l’opération pour Porrentruy est de dynamiser le secteur en créant une nouvelle gare routière tout en attirant des entreprises.





Vers une future gare routière et le maintien d’un guichet postal

Plutôt que d’acheter, la Municipalité s’est mise d’accord avec la Poste pour un échange. Si le législatif donne son aval, Porrentruy cèderait ainsi sa parcelle 3762 située au Voyeboeuf le long de la route de Courgenay. Afin d’équilibrer l’échange, la Municipalité ajouterait la somme de 1,1 million de francs. « L’opération a été rendue possible grâce à la vente pour 1,2 million de francs de l’ensemble des surfaces restantes au Voyeboeuf à une entreprise locale qui souhaite se déplacer et augmenter son activité », explique le maire Philippe Eggertswyler. À terme, la Poste s’installera sur sa nouvelle parcelle où sera construit un nouveau bâtiment, qui accueillera les activités liées à la section Poste logistics, composée des facteurs. Le déménagement devrait se faire dans un délai de 3 à 4 ans, selon les autorités bruntrutaines. D’ici là, la Poste deviendrait locatrice des bâtiments situés dans le secteur gare. De quoi amortir le montant de la transaction pour la Municipalité.

Avec cette acquisition, la ville de Porrentruy entend redonner de l’attractivité à un secteur qu’elle considère comme stratégique. « Aujourd’hui, Porrentruy ne souhaite plus forcément s’étendre indéfiniment, mais plutôt densifier, notamment dans le secteur de la gare, » précise Julien Parietti, conseiller municipal en charge du dossier. La ville n’étant pas encore propriétaire, rien n’est encore arrêté. « On ne sait pas encore quelle sera la finalité, mais on imagine une gare routière moderne sur laquelle on pourrait installer des locaux administratifs pour développer ce secteur et accueillir des HUB d’entreprises » précise Julien Parietti. La nouvelle gare routière devra également être mise en conformité avec la nouvelle loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHAND).

Les autorités bruntrutaines ont également précisé que la Poste avait émis des garanties quant au maintien de ses services dans le secteur gare. « Nous avons déjà des contacts avec des propriétaires fonciers privés, nous avons la garantie que Poste guichets restera dans le secteur gare, » assure Julien Parietti. /tna