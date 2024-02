Café des Arts : « La Dame blanche » effraiera Montfaucon

Une trentaine de personnes ont été nécessaire à l’élaboration de cette pièce écrite par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino. Les répétitions ont débuté en septembre, soit un mois plus tôt qu’à l’accoutumée. Pour Manon Aubry, le défi consiste à organiser de manière fluide les 56 scènes différentes de la pièce tout en maitrisant les aspects techniques. « C’est la première fois qu’on travaille avec des professionnels pour la lumière et le son. Ça amène quelque chose en plus et c’est vraiment génial », souligne la metteuse en scène qui a eu le sommeil perturbé ces derniers mois par La Dame blanche. « Certaines nuits, j’en ai rêvé. Ça me réveillait et je n’en dormais pas mais j’espère que ça en vaudra la peine », sourit Manon Aubry qui n’exclut pas de revenir à la comédie l’année prochaine. /nmy