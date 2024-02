Sorti(e) de boîte : Anton Paar TriTec

« Les revêtements jouent un rôle énorme dans notre société. Nous on offre des instruments pour caractériser ces couches », relève le directeur général d’Anton Paar TriTec. La société neuchâteloise conçoit, développe et produit quatre types d’instruments pour mesurer les caractéristiques de matériaux de surface. Un premier mesure la tribologie, c’est-à-dire le frottement et la résistance à l’usure. Un autre, appelé « Scratch tester », permet de connaître la résistance d’un revêtement à la rayure. L’un des plus anciens est le Calotest, qui mesure l’épaisseur d’une surface. Enfin le quatrième type d’instrument permet l’indentation, la mesure de la dureté et de l’élasticité de la matière. Le conseiller technique d’Anton Paar TriTec, Richard Consiglio, présente cet instrument qui nécessite un calme complet pour ne pas fausser les analyses très précises.