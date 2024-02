Le HC Franches-Montagnes a un patin en play-off

Le HC Franches-Montagnes démarre les pré-play-off de MyHockey League de la meilleure des manières. Il a gagné 4-2 contre Bülach ce samedi soir à Saignelégier dans l’acte 1. Le HCFM mène donc 1-0 dans sa série au meilleur des trois matches. S’il remporte son prochain duel sur la glace des Zurichois mardi, il sera assuré de disputer les play-off.





Début de match tonitruant

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire de Saignelégier. Arnaud Schnegg a ouvert le score pour le HCFM après 32’’ de jeu. Lee Roberts a doublé la mise à la 13e mais Bülach a toutefois réduit l’écart au quart d’heure de jeu. Après un 2e tiers sans le moindre but, les hommes de Vincent Lechenne ont à nouveau trouvé la faille par Nils Sejejs à la 45e. Lionel Girardin a même donné trois longueurs d’avance à la 54e. Les Zurichois ont tout de même inscrit un second but 2’ plus tard en supériorité numérique. Les Taignons n’ont toutefois pas lâcher leur os et se sont assuré la victoire dans cet acte 1 des pré-play-off. /nmy