Deux institutions de Moutier interpellent le Gouvernement bernois

Le Musée jurassien des Arts et l’Atelier de gravure interpellent le Conseil-exécutif bernois. Les deux institutions prévôtoises font part de leur vive inquiétude après la décision du Conseil du Jura bernois (CJB) de ne plus les subventionner dès le 1er janvier 2026, année du transfert de Moutier dans le canton du Jura. Après une réunion urgente, elles ont écrit une lettre commune au Gouvernement bernois pour lui demander de reconsidérer cette mesure, selon un communiqué transmis mercredi. Le Musée jurassien des Arts et l’Atelier de gravure de Moutier estiment que la suppression des subventions remet leur pérennité en question. Ils ajoutent que cette décision menace gravement la survie des institutions culturelles interrégionales essentielles au maintien d’un lien culturel fort entre les cantons du Jura et de Berne. Le communiqué relève enfin que les responsables restent « ouverts au dialogue et prêts à explorer toutes les voies de collaboration ». /comm-rch-ech