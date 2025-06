Le Conseil du Jura bernois change de présidence

Lors de sa dernière séance plénière, le CJB a aussi accueilli un nouveau membre. Il s’agit de Patrik Devaux, membre du parti UDC Jura bernois. Le maire d’Orvin succède à Michel Tschan. Il a débuté ses fonctions au 1er mai.





Préparer un Jura bernois sans Moutier

En plus de cette passation de pouvoir, le Conseil du Jura bernois présentait ce vendredi son rapport d’activité 2024. Mise en route d’un cyber-parlement pour les jeunes, communications plus assidues avec la population, demandes de soutien plus nombreuses de la part d’associations. Le bilan se veut réjouissant pour le CJB, qui est désormais prêt à se tourner vers les défis futurs, comme celui d’Avenir Berne Romande. Pour rappel, ce projet a pour but de donner un nouvel élan au développement du Jura bernois, et ce, après le départ imminent de Moutier dans le canton du Jura. Celui-ci aura officiellement lieu au 1er janvier 2026. Ce changement impliquera un suivi constant du CJB, explique la fraîchement élue présidente.