Sorti(e) de boîte : FormaSim

FormaSim emploie cinq collaborateurs et travaille avec une trentaine de personnes pour des mandats, notamment pour simuler les patients. L’entreprise ajoulote met un point d’honneur à offrir à ses clients une immersion le plus réaliste possible pour pouvoir permettre de prendre des décisions dans une situation compliquée. Ce réalisme est surtout nécessaire pour le personnel de la santé, qui a besoin de tester ses réactions sous stress.