Sorti(e) de boîte : Le Nombril de Vénus

On descend une ruelle particulièrement pittoresque et colorée de la ville de Neuchâtel aujourd’hui, la rue des Chavannes, dans la vieille ville, et on pousse la porte du Nombril de Vénus. Depuis cinq ans, Giulio et Stefanie Antelmi y fabriquent des pâtes artisanales,. Un petit air d’Italie dans l’Arc jurassien chez ce pastificio qui fait également épicerie fine, livraisons et restauration sur place, avec une demi-douzaine d'employés.



Le couple de fondateurs commence par nous raconter l’origine du nom « Le Nombril de Vénus », qui remonte à une légende de la Renaissance italienne et qui est liée à l’origine des tortellinis. Rien de bien étonnant pour cette entreprise qui puise son origine dans un coup de cœur mutuel pour un certain art de vivre à l’italienne…