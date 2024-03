La viticulture face au réchauffement climatique dans la région

Quel avenir pour le vin dans le Jura ? La viticulture dans la région subit les impacts du réchauffement climatique, selon une étude de l’Université de Neuchâtel. L’auteur de la recherche et docteur à l’UNINE Valentin Comte était ce mardi l'invité de La Matinale et explique, qu’à court terme, la « précocité des vendanges va continuer de s’avancer, on gagne à peu près 4 jours tous les 10 ans ». Incidence directe sur le goût du vin, l’étude fait aussi état de « l’augmentation des sucres et de la diminution de l’acide » dans les grappes. Les conséquences diffèrent selon les cépages : « Les températures très élevées peuvent être problématiques pour des cépages fragiles comme le pinot noir », précise Valentin Comte qui ajoute : « Au-delà de 2050, le pinot noir ne serait plus cultivable dans le nord de la Suisse » si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. /mmi