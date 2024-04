Un seul groupe aux origines jurassiennes à la Médaille d’or de la chanson

La Médaille d'or de la chanson française aura pour sa 55e édition des allures très internationales. Une douzaine d'artistes sélectionnés se produiront les 26 et 27 avril à Saignelégier. Parmi eux, « seulement » cinq Suisses, six Français et un Québécois de Montréal. Le seul groupe originaire de la région sera « Venise » avec la chanteuse Loulou qui a grandi aux Franches-Montagnes avant de migrer à Genève et le Jurassien Félicien Donzé à la guitare et basse. « Il n’y a pas de problème à faire venir des Jurassiens », rassure d’emblée la présidente du comité d’organisation Valérie Boillat.