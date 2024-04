La Maison Wenger va entreprendre des travaux d’envergure

Le chef s’attend à quelques perturbations au niveau de l’hôtellerie mais très peu pour la restauration. Comme la cuisine restera fonctionnelle, l’établissement noirmonnier pourra ravir les papilles de sa clientèle durant la St-Martin et également durant les Fêtes de fin d’année grâce à son service traiteur.





Pour l’avenir

A la tête de la Maison Wenger depuis 2019, Jérémy Desbraux et sa compagne Anaëlle Roze ont entrepris ces travaux avec une vision à long terme. « Nous voulons avoir un outil de travail compétitif pour les 30 prochaines années », souligne le chef. Les nouveautés à venir doivent aussi permettre à l’établissement doublement étoilé au Guide Michelin de maintenir voire d’augmenter son standing. « On veut en tout cas conserver ce qui est acquis. Bien sûr que les guides sont importants mais c’est aussi pour offrir à nos collaborateurs et notre clientèle quelque chose de plus neuf et moderne ». /nmy