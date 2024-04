Corps enseignant de Moutier : regard porté vers 2026

Le corps enseignant de Moutier se prépare au transfert de la ville dans le canton du Jura. Une deuxième séance d’information s’est déroulée lundi à la Sociét’halle en présence d’une septantaine de professeurs des écoles enfantines, primaires et secondaires. Plusieurs points en lien avec le changement d’appartenance cantonale de 2026 ont été abordés.

Cette séance technique s’est tenue à l’initiative des cantons du Jura et de Berne, puis de la Municipalité de Moutier. Les contours de la future organisation scolaire ont été mis en lumière dans un état d’esprit jugé constructif. Première information : le changement est prévu à la rentrée d’août 2026. L’année scolaire 2025-2026 se déroulera donc encore intégralement selon l’organisation bernoise. La question du transfert du corps enseignant a constitué le plat de résistance de la séance. La reprise des postes de travail et le salaire nominal sont garantis une fois que Moutier sera jurassienne, conformément aux engagements du Gouvernement et du Parlement. Un avant-projet de révision partielle de la loi jurassienne sur le personnel de l’Etat est actuellement en consultation.





« Il faut voir cela sous l’angle d’une balance »

Mais des points d’interrogations – apparemment sensibles – subsistent encore. Ils concernent les conditions de travail jurassiennes. Les régimes bernois et jurassiens sont différents en termes d’heures de décharge, de maîtrises de classes, de décharges d’âge, de ressources d’organisation ou encore de reconnaissance des diplômes, ce qui a provoqué quelques grincements de dents. « On ne peut pas dire que les conditions de travail vont se péjorer pour les enseignants de Moutier dans le Jura. Il est évident qu’elles varient d’un canton à l’autre. Il faut voir cela sous l’angle d’une balance : il y a des éléments sur lesquels les enseignants vont perdre et d’autres sur lesquels ils vont gagner. Il y a donc des éléments de satisfaction et des éléments de regrets. C’est clair que c’est sensible ! Il n’est toutefois pas possible de cumuler les avantages des deux cantons », explique Fred-Henri Schnegg, chef du Service jurassien de l’enseignement.

Il est à relever qu’un enseignant de Moutier qui ne souhaite pas travailler dans le cadre jurassien pourra se retourner. « Pour le canton de Berne, ce transfert apparait comme une réorganisation. Il a en effet la possibilité, pour les enseignants qui estimeraient qu’ils perdent beaucoup trop, d’offrir un poste ailleurs dans le Jura bernois. Bien évidemment, côté jurassien, on espère qu’un maximum d’enseignants qui sont actuellement en poste à Moutier le restent et travaillent pour le canton du Jura dès août 2026 », précise Fred-Henri Schnegg.

A noter enfin qu’une troisième séance d’information sera convoquée cette année encore, et que des entretiens individuels pourront être planifiés au premier semestre 2025. /comm-rch