Un bancomat attaqué au Noirmont

Un bancomat a été pris pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi aux Franches-Montagnes. L’appareil de la Banque cantonale du Jura (BCJ) au Noirmont a été attaqué à l’explosif, une information de RFJ confirmée par la police jurassienne. Les faits sont survenus vers 3h30. Les forces de l’ordre sont sur place et donneront davantage de détails dans le courant de la matinée. Yvette Frésard voisine de la banque et ancienne patronne d’un salon de coiffure au Noirmont, nous a expliqué avoir entendu une forte détonation avant d’apercevoir une voiture prendre la fuite en trombe. « J’ai entendu un immense boom, je me suis dit mais quelle horreur, on est bombardé ou bien quoi », a-t-elle déclaré à RFJ avant d’ajouter : « J’ai entendu les pneus crisser et une auto partir à toute vitesse ».