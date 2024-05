Le nouvel appel à projets de création de fOrum culture

Le fOrum culture fait les yeux doux aux artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Il lance un nouvel appel à projets pour la saison 2025-2026, selon un communiqué transmis jeudi. L’organisation recherche des créations professionnelles dans le domaine des arts de la scène, portées par des compagnies ou par des artistes dont le siège se trouve sur son territoire. Les directions des théâtres et centres culturels de la région font partie du processus de sélection et envisagent des accueils des projets sélectionnés, ainsi que des tournées. Les artistes peuvent déposer leur dossier jusqu’au 9 août. La sélection finale sera dévoilée fin octobre. /comm-emu