Sécurité renforcée à la BCJ

La Banque cantonale du Jura a annoncé mardi en fin de journée prendre des mesures immédiates après les récents événements. La BCJ liste le brigandage à main armée à Bassecourt en octobre et les explosions des bancomats du Noirmont et d’Alle en ce mois de mai. Ainsi trois distributeurs situés en façade seront fermés jusqu’à nouvel avis. Il s’agit de ceux présents à Courgenay, Courrendlin et Delémont, à la confiserie Jubin. Les agences du Noirmont et de Alle resteront également closes. La BCJ informe qu’un nouveau dispositif de sécurité est mis en place dans les différents points de vente qui feront l’objet d’une surveillance rapprochée en dehors des heures d’ouverture. La Banque cantonale du Jura conclut son communiqué en rappelant qu’une réflexion globale sur ses points de vente est en cours. /comm-ncp