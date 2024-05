Votations du 9 juin (3/4) : les arguments de l’initiative pour un frein aux coûts de la santé

L’initiative populaire pour un frein aux coûts de la santé est soumise au peuple le 9 juin. La hausse des coûts de la santé est la préoccupation première de la population suisse. Les coûts à charge de l’assurance maladie obligatoire et les primes maladie ont augmenté de 31% en une décennie alors que les salaires n’ont augmenté que de 6%. Le texte du Centre exige donc que ces coûts soient plafonnés en fonction de l’évolution des salaires et de la croissance économique en Suisse. Il serait de la responsabilité de la Confédération avec l’aide des cantons, des assureurs et des prestataires de prendre des mesures pour les contrôler. Le Centre est le seul parti à défendre l’initiative alors que les opposants craignent un rationnement des soins et une médecine à deux vitesses. Notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin fait ci-dessous le tour d’horizon des arguments des élus.