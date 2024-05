La Croix-Rouge jurassienne veut stopper l’hémorragie

Yann Rufer tempère en affirmant que la Croix-Rouge jurassienne n’est pas en danger. Mais il tient à alerter les pouvoirs publics et la population : « A fin 2019, on avait 650'000 francs de réserve, et maintenant, on est aux alentours de 170'000 francs. » Le directeur souhaite retrouver une situation de croisière qui permet de dégager un bénéfice afin de pouvoir à nouveau investir. Pour ce faire, une campagne d’appel de dons est en cours auprès des entreprises et des communes. /comm-ncp