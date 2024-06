Le roman d’un amour impossible sur fond de Question jurassienne

L’amour et la Question jurassienne n’ont pas toujours fait bon ménage. Guite Theurillat partage une histoire touchante, la sienne, dans un roman. Le livre s’intitule : « Un amour en Berne ». Guite Theurillat raconte sa romance avec un jeune homme de l’Oberland bernois, radical, et anti-séparatiste à la fin des années soixantaine, alors qu’elle avait 19 ans. La Delémontaine était, elle, déjà de gauche et engagée dans la lutte pour la création du canton du Jura. Les deux amoureux qui se sont rencontrés à Berne n’ont finalement jamais fait leur vie ensemble, même s’ils sont toujours restés en contact. Chacun a vécu son existence et s’est marié de son côté et le jeune homme a radicalisé ses positions sur la Question jurassienne dans la période post-plébiscitaire, notamment en raison de sa proximité avec le Parti radical bernois.



Des lettres et une mort tragique

Le livre s’appuie notamment sur les lettres écrites, à l’époque, par le jeune homme à son aimée. Guite Theurillat a relu les missives en question après la mort violente de son amoureux survenue en 2007. Pour la Delémontaine, leur histoire d’amour était, en fait, impossible en raison de leurs points de vue divergents dans le dossier jurassien. « J’avais l’impression de trahir la cause jurassienne », explique Guite Theurillat. Elle évoque également la pression de sa famille et de ses proches ainsi que l’influence des idées véhiculées par le Rassemblement jurassien qui pouvait avoir tendance à rejeter tout ce qui était bernois.