« Sorti(e) de boîte » : la Fondation Medhop

Pour reprendre pied

Environ 85% des participants de Medhop proviennent de l’office d’invalidité. Avant d’acquérir de nouvelles compétences, ces personnes commencent par reprendre un rythme. C’est le cas d’Augustine Ngui Bell. La mère de famille a travaillé quelques années après un apprentissage d’employée de commerce. Puis des problèmes de santé l’ont empêchée d’exercer une activité. Au moment de s’inscrire à l’Assurance invalidité, elle a demandé expressément de pouvoir suivre une formation. Depuis le début d’année, cette femme pétillante apprend l’allemand, la comptabilité, et elle suit une remise à niveau en bureautique. « C’est très important de commencer à se réadapter professionnellement et de collaborer avec de nouvelles personnes », souligne Augustine Ngui Bell. Plus qu’une formation, Medhop offre à ses participants l’occasion de reconstruire leur confiance en eux : « Medhop m’apporte beaucoup, à savoir une occupation et être utile. » Augustine Ngui Bell conclut par cette phrase : « je regagne en confiance et après le soir j’ai le sentiment d’avoir accompli quelque chose de ma journée. »